2020-07-27T05:28:03+03:00
Происшествия

В Хабаровске мотоцикл разбился от удара об световую опору

В происшествии пострадали два человека
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске мотоцикл разбился от удара со световой опоройВ Хабаровске мотоцикл разбился от удара со световой опоройФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске мотоцикл разбился от удара об световую опору. Происшествие случилось в минувшую субботу, 25 июля, на улице Краснореченской. По предварительной информации, транспорт двигался со стороны улицы Артемовской в сторону улицы Ташкентская. В районе дома 57/1 по улице Ташкентская водитель потерял управление и выехал за пределы проезжей части, а потом врезался в световую опору.

- Пострадали два человека - водитель и пассажир. У первого диагностировали разрыв подключичной артерии, переломы ребра, плеча и кисти, тупую травму грудной клетки. Его доставили в больницу. У пассажира-женщины перелом ключицы, - рассказал информированный источник.

Известно, что стаж вождения автолюбителя с 2018 года, права у него при себе были. Вынесено определение об отказе в возбуждение дела об административном правонарушении. Составлен административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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