Подтопленцы в ЕАО неактивно покупают новое жилье

27 Июль 2020 2020-07-27T05:26:13+03:00

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Подтопленцы в ЕАО недостаточно активно используют сертификаты, которые получили на покупку нового жилья. Между тем срок действия документов ограничен. Деньги, которые не успеют использовать для переселения людей, вернут в федеральный бюджет.

От наводнения 2019 года пострадали 703 жилых помещения. От жителей области поступило 280 заявлений о признании домов непригодными. На 191 обращение получен положительный ответ.

- На выплаты пострадавшим от паводка выделили 806,406 миллиона рублей. Сертификатов выдали на 52,4 процента от этой суммы. На сегодняшний день не все подтопленцы купили новое жилье, 101 семья ищет подходящие варианты квартир. Общая сумма реализованных сертификатов едва превышает планку в 20 процентов, - прокомментировали в областном правительстве.

Не обращались за помощью владельцы еще 124 жилых помещений. По 34 адресам вопрос решается через суд, 71 семья планирует обратиться с заявлением в ближайшее время, владельцы 11 жилых помещений дооформляют документы.

ИСТОЧНИК KP.RU