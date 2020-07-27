В Хабаровском крае напомнили о запрете дистанционной торговли алкоголем

27 Июль 2020 2020-07-27T04:31:55+03:00

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В последнее время эксперты отмечают, что такой способ продажи набирает обороты, количество случаев увеличивается. Между тем это противоречит требованиям действующего законодательства. Жителям и предпринимателям в Хабаровском крае напоминают, что торговать алкоголем дистанционно запрещено.

- В России дистанционная продажа алкоголя запрещена правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 года №612, уже почти 13 лет. Такая форма обслуживания делает алкоголь принципиально более доступным в том числе и для несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Отметим также, что в качестве наказания за дистанционную торговлю спиртным предпринимателям могут назначить штраф. Сумма для юридического лица составит 100 тысяч рублей, для индивидуального предпринимателя - 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU