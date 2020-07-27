27 Июль 2020 2020-07-27T05:34:13+03:00

Изменить размер текста: A A

У комсомольчанина в гостях украли деньги с карты. По предварительной информации, потерпевший зашел к приятелю, начали распивать спиртное. Потом захотелось еще горячительного, гость дал хозяину квартиры свою карту, чтобы тот сходил в магазин.

- После застолья мужчина ушел домой, а наутро обнаружил пропажу пластиковой карты. Позже по детализации счета он понял, что с его счета списано 30 тысяч рублей. Потерпевший спросил у знакомого о пропаже карты, на что тот не смог дать никаких пояснений. Тогда заявитель обратился в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время проверки выяснили, что к краже причастен безработный, ранее судимый 45-летний приятель потерпевшего. Он признался, что потратил деньги на личные нужды. В отношении мужчины уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU