2020-07-27T05:34:13+03:00
Происшествия

У комсомольчанина в гостях украли деньги с карты

Потерпевший обнаружил пропажу 30 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
У комсомольчанина в гостях украли деньги с картыУ комсомольчанина в гостях украли деньги с картыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

У комсомольчанина в гостях украли деньги с карты. По предварительной информации, потерпевший зашел к приятелю, начали распивать спиртное. Потом захотелось еще горячительного, гость дал хозяину квартиры свою карту, чтобы тот сходил в магазин.

- После застолья мужчина ушел домой, а наутро обнаружил пропажу пластиковой карты. Позже по детализации счета он понял, что с его счета списано 30 тысяч рублей. Потерпевший спросил у знакомого о пропаже карты, на что тот не смог дать никаких пояснений. Тогда заявитель обратился в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время проверки выяснили, что к краже причастен безработный, ранее судимый 45-летний приятель потерпевшего. Он признался, что потратил деньги на личные нужды. В отношении мужчины уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
Хабаровское самоуправление освоит максимально возможный краевой грант
У комсомольчанина в гостях украли деньги с карты
Прогноз погоды на неделю 27 июля - 2 августа 2020 года в Хабаровском крае: будет жарко
В Хабаровском крае напомнили о запрете дистанционной торговли алкоголем
Подтопленцы в ЕАО неактивно покупают новое жилье
В Хабаровске мотоцикл разбился от удара об световую опору
Обстановка в Хабаровске 27 июля 2020 года: заболеваемость, отключения воды, дорожные работы
Михаил Дегтярев вышел к протестующим в Хабаровске
Обстановка в Хабаровском крае 27 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
В Хабаровском крае освободилось от воды село Дубовый Мыс
Онлайн-проект хабаровского музея победил в конкурсе
Спасатели в Хабаровске готовятся к международной аттестации
Жители Хабаровского края на дороге рассказали Михаилу Дегтяреву о проблемах
На родителей утонувшей девочки в ЕАО завели уголовное дело
Духовная семинария в Хабаровске приглашает абитуриентов
Обстановка в Хабаровском крае 26 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
Комсомольский НПЗ увеличил выпуск нефтепродуктов на 12% за три года