Хабаровское самоуправление освоит максимально возможный краевой грант

27 Июль 2020 2020-07-27T05:33:32+03:00

Речь идет о сумме в 750 тысяч рублей

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Хабаровское товарищество собственников жилья «Максимум света» осваивает максимально возможный грант. Речь идет о сумме в 750 тысяч рублей. К слову, инициативная группа впервые участвовала в краевом конкурсе проектов по развитию ТОС.

- На полученные деньги собираются обустроить спорткомплекс во дворе дома №19 А по улице Краснодарская. На территории установят резиновое покрытие и тренажеры под открытым небом, создадут рекреационную зону с удобными скамейками, - рассказали в городской администрации.

Напомним, что в этом году администрация города упростила порядок создания ТОСов. Чтобы подать заявку, нужны три человека, которые выступят инициаторами создания. Документы согласовывают в течение 10 дней. За счет созданных ТОСов можно решать вопросы, затрагивающие повседневную жизнь, например, создавать детские, спортивные площадки, организовывать места отдыха, заниматься озеленением территории.

ИСТОЧНИК KP.RU