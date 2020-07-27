2020-07-27T06:00:59+03:00
Экономика

ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю достаточно обратиться в офис ВТБ и представить только паспорт
Евгения МОЛОТОВА
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- Работая над сервисом, мы упростили механизм открытия расчетного счета для ИП. Новая технология автоматизации этого процесса позволяет минимизировать заполнение необходимых форм, сократить время на оформление документов со стороны клиента и не требует участия бэк-офиса. До конца года мы продолжим развивать эту технологию для наших клиентов-физических лиц, которые хотят открыть счет как ИП - это будет возможно за 20 минут даже без личной встречи с представителем банка, - отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент банка ВТБ.

По словам руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса - старшего вице-президента банка ВТБ Руслана Еременко, предпринимателям важно использовать продукты, которые позволяют сосредоточиться на развитии дела, а не на решении рутинных вопросов организации бизнеса. В рамках реализации пилота мы получаем обратную связь индивидуальных предпринимателей, подтверждающую быстроту и удобство процесса, превосходящие их ожидания.

- Традиционно мы отмечаем высокий спрос бизнеса на наши продукты РКО, поэтому уверен, что с новой технологией открытия счета сотрудничество с ВТБ будет еще более востребованным, - подчеркнул он.

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