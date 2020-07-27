27 Июль 2020 2020-07-27T08:06:17+03:00

Один человек скончался после жуткой аварии в центре Хабаровска Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Три человека пострадали и один скончался в жуткой аварии в центре Хабаровска. Происшествие случилось вчера, 26 июля, на Амурском бульваре. По предварительной информации, автомобиль Honda CR-V двигался по бульвару в сторону улицы Дзержинского. На пересечении улицы Волочаевская с бульваром в районе дома №177 иномарка столкнулась с автомобилем Toyota Corolla Fielder.

- В аварии пострадали два пассажира и водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder. Женщину доставили в больницу с перелом костей таза, плеча, множественными переломами ребер, второй пассажир скончался в медицинском учреждении при проведении реанимационных мероприятий. У водителя перелом костей таза, ушиб мягких тканей поясничного отдела позвоночника. Также пострадал пассажир автомобиля Honda CR-V, у которого диагностировали ушиб мягких тканей нижней челюсти и подбородочной области, - рассказал информированный источник.

Известно, что оба водителя на момент аварии были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU