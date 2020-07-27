2020-07-27T08:04:47+03:00
Общество

Клещи в Хабаровске ослабляют хватку

Число укушенных меньше, чем за аналогичный период 2019 года
Александр ШТААЛЬ
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Клещи в Хабаровске ослабляют хваткуКлещи в Хабаровске ослабляют хваткуФото: Мария ЛЕНЦ
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Клещи в Хабаровске ослабляют хватку. С 1 марта по 19 июля 2020 года к врачам за помощью обратились 2295 горожан, что на 27 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. О ситуации рассказала Екатерина Царева, главный специалист городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

На прошлой неделе клещи атаковали 38 горожан, из которых восемь - это несовершеннолетние. К слову, это на 26 случаев меньше, чем было неделей ранее. Тем не менее специалисты считают, что расслабляться пока рано.

Напомним, клещи являются переносчиками различных инфекций. Самая опасная из них - это вирусный клещевой энцефалит, заражение которым может закончится смертью. Также клещи могут заразить сибирским клещевым тифом (риккетсиозом) и клещевым лайм-боррелиозом.

Жителей города убедительно просят надевать максимально закрытую одежду и пользоваться репеллентами во время отдыха на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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