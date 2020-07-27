27 Июль 2020 2020-07-27T06:52:42+03:00

Ребят в учебном заведении примут в сентябре этого года

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Преподаватели будущего хабаровского кванториума проходят обучение. Напомним, учебное заведение собираются открыть в сентябре этого года, а пока учителя получают знания по направления «Аэроквантум», «Энерджиквантум», «Биоквантум» и «Наноквантум».

- Педагоги осваивают оборудование и знакомятся с методическими материалами инженерной направленности. Также постигают методы применения современных робототехнических конструкторов, электроники, промышленных роботов и их компонентов, совершенствуют знания языков программирования, изучают вопросы интеграции занятий по робототехнике в систему общего образования, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

За время подготовки будущие преподаватели освоят общие принципы и методы современного дополнительного образования, а также узнают частную специфику реализации вариативных программ и технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU