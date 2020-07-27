2020-07-27T08:02:55+03:00
Общество

В Хабаровске вечером 27 июля ограничат движение на улице Салтыкова-Щедрина

Ограничение будет действовать до утра 28 июля
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске вечером 27 июля ограничат движение на улице Салтыкова-ЩедринаВ Хабаровске вечером 27 июля ограничат движение на улице Салтыкова-ЩедринаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровске вечером 27 июля ограничат движение на улице Салтыкова - Щедрина. Временные неудобства связаны с ремонтными работами на железнодорожных путях. Предполагается, что ограничение будет действовать с 19 часов вечера 27 июля до пяти утра 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автолюбителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты своего движения с учетом вышеизложенной информации. Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этой проблеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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