2020-07-27T07:59:18+03:00
Происшествия

Домовладельцы в Хабаровске выдали соседку, культивирующую коноплю

Во время проверки факт выращивания наркосодержащих растений подтвердился
Александр ШТААЛЬ
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Домовладельцы в Хабаровске выдали соседку, культивирующую коноплюДомовладельцы в Хабаровске выдали соседку, культивирующую коноплюФото: Иван ВИСЛОВ
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В полицию Хабаровска пожаловались сразу несколько жителей улицы Санаторная в Краснофлотском районе. Заявители сообщали, что на соседней с их участками территории выращивают наркосодержащие растения. По данному факту провели проверку, данные подтвердились.

- На территории домовладения нашли и изъяли 91 куст. Исследование показало, что представленные образцы являются коноплей. Хозяйка участка рассказала, что выращивала каннабис для себя. Ранее 39-летняя подозреваемая к суду не привлекалась, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении женщины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». За этот проступок подозреваемая рискует лишиться свободы на срок до двух лет. На время разбирательств женщина будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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