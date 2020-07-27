Домовладельцы в Хабаровске выдали соседку, культивирующую коноплю

27 Июль 2020 2020-07-27T07:59:18+03:00

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В полицию Хабаровска пожаловались сразу несколько жителей улицы Санаторная в Краснофлотском районе. Заявители сообщали, что на соседней с их участками территории выращивают наркосодержащие растения. По данному факту провели проверку, данные подтвердились.

- На территории домовладения нашли и изъяли 91 куст. Исследование показало, что представленные образцы являются коноплей. Хозяйка участка рассказала, что выращивала каннабис для себя. Ранее 39-летняя подозреваемая к суду не привлекалась, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении женщины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». За этот проступок подозреваемая рискует лишиться свободы на срок до двух лет. На время разбирательств женщина будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU