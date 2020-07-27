2020-07-27T08:11:58+03:00
Недвижимость

Жители Хабаровского края смогут получить ипотеку от Россельхозбанка по льготным условиям

Максимальное снижение ставки по ипотечному кредиту составит 1,95 процентных пункта
Евгения МОЛОТОВА
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Жители Хабаровского края смогут получить ипотеку от Россельхозбанка по льготным условиямЖители Хабаровского края смогут получить ипотеку от Россельхозбанка по льготным условиям
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РСХБ объявляет о масштабном снижении ставок по всем основным программам ипотечного кредитования. Максимальное снижение составит 1,95 процентных пункта

Теперь получить кредит на покупку жилья на вторичном рынке можно по ставке от 7,65%, для покупки жилья на первичном рынке действует программа кредитования «Ипотека с господдержкой 2020» с привлекательными условиями 5,9% годовых. Для клиентов, получающих кредит на первичном рынке и условиях, не соответствующих программе «Ипотека с господдержкой 2020», РСХБ предоставляет ставки от 7,5% с первоначальным взносом от 20%.

Также РСХБ предлагает своим клиентам рефинансировать свои действующие ипотечные кредиты на привлекательных условиях по ставке от 8% годовых.

Существенное снижение произошло и по специальным ипотечным программам для военнослужащих. С 9 июля 2020 минимальная ставка по программе «Военная ипотека» составит 7,5% годовых. Условия действуют для покупки жилья и рефинансирования кредитов, ранее полученных в других банках.

Снижение коснулось и ряда программ с господдержкой. Так, граждане РФ, имеющие детей, по льготной процентной ставке 4,60% годовых могут получить в РСХБ кредит на покупку жилья на вторичном и первичном рынках либо рефинансировать ранее полученные ипотечные кредиты.

- Россельхозбанк как один из лидеров на рынке ипотечного кредитования всегда стремится предлагать лучшие решения для своих клиентов. Сейчас мы снизили процентные ставки практически по всей линейке ипотечных продуктов. Воспользоваться нашими предложениями и улучшить жилищные условия смогут самые различные категории клиентов Банка, - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

РСХБ по объему выданных средств на приобретение жилья в мае текущего года вошел в ТОП-3 банков. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».

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