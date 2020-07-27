2020-07-27T08:28:42+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 27 июля 2020 года: лечение получают 266 человек

Часть пациентов находиться в инфекционном госпитале, часть – на амбулаторном лечении
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 27 июля 2020 года: лечение получают 266 человекСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 27 июля 2020 года: лечение получают 266 человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Комсомольске -на- Амуре, согласно данным на 27 июля 2020 года, выявили 266 заболевших новым типом коронавируса. В инфекционном госпитале находятся 177 человек, на амбулаторном лечении – 92. Всего в инфекционном госпитале 331 человек. За последние сутки выписали 0 человек, госпитализировали двоих.

- Также, на сегодняшний день 16 человек находятся в реанимационном отделении. Подозрение на covid-19 у четырех пациентов, контактировавших с заболевшими, - рассказали в городской администрации.

Также лечение получают 153 пациента, у которых диагностирована внебольничная пневмония. За последние сутки госпитализировали 10 пациентов с этим диагнозом. Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, избегать мест массового скопления людей, чаще и тщательнее мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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