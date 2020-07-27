2020-07-27T08:39:06+03:00
Общество

В июле жители Дальнего Востока чаще обычного заказывают доставку посылок на дом

Во время пандемии спрос на услугу вырос в несколько раз
Евгения МОЛОТОВА
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В июле жители Дальнего Востока чаще обычного заказывают доставку посылок на домВ июле жители Дальнего Востока чаще обычного заказывают доставку посылок на домФото: Почта России
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- Цифровые технологии нашли применение и на последнем этапе доставки почтовых отправлений, что позволило обслуживать вне отделений, доставляя почту получателям по адресу их проживания или работы, – сообщила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

Если в апреле клиентам на дом доставлялось порядка 12% поступивших почтовых отправлений, а в июне показатель доставки вырос до 26%, то за последнюю неделю июля в регионах Дальнего Востока зафиксирован резкий рост – по заявкам клиентов было доставлено 40% мелких пакетов и посылок, поступивших в почтовые отделения для вручения.

Согласно данным компании, на стремительное развитие услуги также повлиял ввод Почты России и торговой площадки AliExpress совместно сервиса AliExpressPlus, когда покупатели выбирают бесплатную доставку товаров, отмеченных знаком Plus. В качестве адреса доставки указывается домашний адрес, а не пункт выдачи. При этом ограничений по количеству товаров или сумме заказа не предусмотрено.

Напомним, после поступления заявки на доставку через онлайн-платформу Почты России почтальон обслуживающего отделения связывается с получателем по телефону и уточняет время доставки. Крупные посылки весом от 2,5 кг доставляют водители-курьеры. Развитие сервиса позволило компании существенно сократить число контактов в общественных местах.

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