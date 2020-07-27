2020-07-27T08:58:31+03:00
Здоровье

В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство Детского больничного корпуса

Медучреждение будет находиться в Ленинском округе
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство Детского больничного корпуса ФОТО: Региональный минздравВ Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство Детского больничного корпуса ФОТО: Региональный минздрав
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В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство Детского больничного корпуса. В его составе будут детская поликлиника на 500 посещений в смену и лечебный корпус КГБУЗ «Детская городская больница» на 232 койки. Сдать его планируют в 2023 году.

- Предполагается, что специалисты консультативного отделения на 300 посещений в смену смогут обслуживать 90 тысяч детского населения. Пациентов будут принимать не только в Комсомольске-на-Амуре, а также из Комсомольского, Солнечного, Амурского и имени Полины Осипенко районов, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что площадь объекта составит 45 тысяч 140,5 квадратных метров. Оценивают объект на сумму порядка 5,4 миллиарда рублей. В здании уже смонтировали стены, колонны, перекрытия и покрытия, а также наружные инженерные сети. Сейчас рабочие начали внутренние работы, возводят перегородки, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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