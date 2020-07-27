2020-07-27T09:24:05+03:00
Происшествия

В Хабаровске арестовали обвиняемого в грабеже в 2018 году

Кроме того, фигуранту инкриминируют изнасилование в том же году
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске арестовали обвиняемого в грабеже в 2018 годуВ Хабаровске арестовали обвиняемого в грабеже в 2018 годуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске арестовали обвиняемого в изнасиловании и грабеже, совершенные в 2018 году в условиях неочевидности. По версии следствия, 43-летний мужчина совершил преступления вечером 22 августа. Фигурант напал на женщину в овраге в Краснофлотском районе и попытался ее изнасиловать. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, стала звать на помощь.

- Злоумышленник испугался и сбежал с места преступления, забрав с собой телефон своей жертвы. Личность злоумышленника смогли установить, а вскоре и задержали фигуранта. Сначала он не признавал вину, но доказательства были против него и он во все сознался, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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