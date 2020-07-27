Автобусы в центре Хабаровска поедут по новому маршруту

27 Июль 2020 2020-07-27T10:33:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Хабаровска по новому маршруту поедут некоторые автобусы. Корректировки вводят в связи с ремонтными работами на теплосети на перекрестке «Уссурийский бульвар - улица Дзержинского». Действовать они будут в период с 28 по 30 июля.

- В указанный период изменится схема движения автобусов, следующих по маршрутам №№25, 73, 83 и 88. Так, автобусы №№ 25 и 88 поедут по Уссурийскому бульвару на улицу Калинина до улицы Ленина и далее по установленным маршрутам. Автобусы маршрутов №№73 и 83 пойдут с улицы Дзержинского по Уссурийскому бульвару на улицу Калинина до улицы Ленина и далее по установленным маршрутам, - прокомментировали в городской администрации.

Жителям и гостям города приносят извинения за доставленные неудобства. Местное население убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU