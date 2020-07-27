Врио Хабаровского края напомнил об ответственности министров за каждый рубль

27 Июль 2020 2020-07-27T10:32:32+03:00

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Врио Хабаровского края провел аппаратное совещание с главами органов исполнительной власти. Михаил Дегтярев напомнил об ответственности министров за каждый рубль, привлеченный из федерального бюджета. Он также поручил кабинету министров оптимизировать расходы, заниматься привлечением дополнительной финансовой помощи в краевой бюджет.

- Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет - расстаемся. Так будем работать теперь. Все краевые инвестиционные программы нужно свести воедино и предоставить мне перечень объектов, куда направим средства. Так получится выработать порядок учета мнения граждан при принятии решений. Люди должны понимать, где и что мы строим, - сказал Михаил Дегтярев.

Отметим также, что и.о. министра финансов края Валентин Костюшин с начала года зафиксировал рост расходов, все социальные обязательства правительство края перед населением выполнило.

ИСТОЧНИК KP.RU