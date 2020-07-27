27 Июль 2020 2020-07-27T10:46:14+03:00

В Биробиджане доделывают дороги на улицах Трансформаторная и Кольцевая Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Биробиджане доделывают дороги на улицах Трансформаторная и Кольцевая. На сегодняшний день подрядчик укладывает последний слой асфальта. Работу выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

- На этих объектах уже уложили выравнивающий слой, геосетку, предназначенную для фиксации и защиты дорожного покрытия от трещин, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Также на улице Кольцевая сделают две остановки.

После выполнения дорожных работ начнут благоустраивать близлежащую территорию, например, вырубать деревья и кустарники, чтобы обеспечить водителям хороший обзор. В целом в областной столице отремонтируют 13 дорог общей протяженностью 17 километров. Среди них как центральные улицы, так и дороги в отдаленных микрорайонах города.

Автолюбителям заранее приносят извинения за доставленные неудобства, которые могут возникать на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU