2020-07-27T11:51:43+03:00
Общество

Сергей Шнуров приехал в Хабаровск

Вечером 27 июля состоится брифинг с его участием
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Сергей Шнуров приехал в Хабаровск ФОТО: Аккаунт в Instagram Сергея ШнуроваСергей Шнуров приехал в Хабаровск ФОТО: Аккаунт в Instagram Сергея Шнурова
Изменить размер текста:

Сергей Шнуров приехал в Хабаровск. Его приезд накануне, 26 июля, анонсировал Михаил Дегтярев, врио главы Хабаровского края во время встречи с митингующими на площади Ленина в Хабаровске.

- Сегодня, 28 июля, Сергей Шнуров будет участвовать в брифинге, пообщается с прессой. Начало встречи в 20:00, - сообщили в пресс -службе регионального правительства.

Напомним, Сергей Шнуров поддержал хабаровчан и даже опубликовал в своем аккаунте Instagram стихотворения о происходящем в краевой столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очевидцы в Хабаровске задержали похитителя аккумуляторов
В Биробиджане доделывают дороги на улицах Трансформаторная и Кольцевая
Сергей Шнуров приехал в Хабаровск
Врио Хабаровского края напомнил об ответственности министров за каждый рубль
Автобусы в центре Хабаровска поедут по новому маршруту
В Хабаровске арестовали обвиняемого в грабеже в 2018 году
В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство детского больничного корпуса
В июле жители Дальнего Востока чаще обычного заказывают доставку посылок на дом
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 27 июля 2020 года: лечение получают 266 человек
Жители Хабаровского края смогут получить ипотеку от Россельхозбанка по льготным условиям
Домовладельцы в Хабаровске выдали соседку, культивирующую коноплю
В Хабаровске вечером 27 июля ограничат движение на улице Салтыкова-Щедрина
Преподаватели будущего хабаровского кванториума проходят обучение