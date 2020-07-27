27 Июль 2020 2020-07-27T11:51:43+03:00

Сергей Шнуров приехал в Хабаровск ФОТО: Аккаунт в Instagram Сергея Шнурова

Вечером 27 июля состоится брифинг с его участием

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Сергей Шнуров приехал в Хабаровск. Его приезд накануне, 26 июля, анонсировал Михаил Дегтярев, врио главы Хабаровского края во время встречи с митингующими на площади Ленина в Хабаровске.

- Сегодня, 28 июля, Сергей Шнуров будет участвовать в брифинге, пообщается с прессой. Начало встречи в 20:00, - сообщили в пресс -службе регионального правительства.

Напомним, Сергей Шнуров поддержал хабаровчан и даже опубликовал в своем аккаунте Instagram стихотворения о происходящем в краевой столице.

ИСТОЧНИК KP.RU