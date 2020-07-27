Сергей Шнуров приехал в Хабаровск
Вечером 27 июля состоится брифинг с его участием
Сергей Шнуров приехал в Хабаровск ФОТО: Аккаунт в Instagram Сергея Шнурова
Изменить размер текста:
Сергей Шнуров приехал в Хабаровск. Его приезд накануне, 26 июля, анонсировал Михаил Дегтярев, врио главы Хабаровского края во время встречи с митингующими на площади Ленина в Хабаровске.
- Сегодня, 28 июля, Сергей Шнуров будет участвовать в брифинге, пообщается с прессой. Начало встречи в 20:00, - сообщили в пресс -службе регионального правительства.
Напомним, Сергей Шнуров поддержал хабаровчан и даже опубликовал в своем аккаунте Instagram стихотворения о происходящем в краевой столице.
ИСТОЧНИК KP.RU