Очевидцы в Хабаровске задержали похитителя аккумуляторов

27 Июль 2020 2020-07-27T11:08:21+03:00

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В Хабаровске двух похитителей аккумуляторов задержали практически по горячим следам. Утром очевидцы заметили, как злоумышленники пытаются демонтировать батареи припаркованных машин. Все происходило во дворе дома на улице Лермонтова. Неравнодушные люди тут же сообщили в дежурную часть.

- На место происшествия отправился наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта полиции Евгения Морозкина и сержанта полиции Ильи Кириллина. Прибыв во двор, где случилось правонарушение, они встретились с очевидцами, которые к тому времени сами задержали одного из подозреваемых, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Получив от заявителей подробное описание второго злоумышленника, правоохранители начали отрабатывать район. Второго участника преступления обнаружили и задержали спустя несколько минут. Похищенные аккумуляторы нашли в траве под стеной гаража, расположенного в соседнем дворе. Фигурантов доставили в отдел полиции. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU