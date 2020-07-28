Обстановка в Хабаровском крае 28 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода

28 Июль 2020 2020-07-28T04:40:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 июля, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +18 +20, днем +28 +30, ветер восточный 2-7 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью +16 +21, днем +27 +33, ветер юго-восточный 3-8 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди (Верхнебуреинский - ливни с грозами), ночью +14 +22, днем +19 +34, ветер различных направлений 3-10 м/с. На севере региона без осадков, ночью +8 +19, днем +16 +28, ветер южный 5-10 м/с. напомним, что с 15 по 31 июля 2020 года в регионе прогнозируют сильную жару, не исключены грозовые явления, ливни, усиление ветра до 15-20 м/с при грозе.

Уровень радиоактивного загрязнения в края колеблется от 9 до 23 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в регионе в общей сложности зафиксировали 7091 случай заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU