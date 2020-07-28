2020-07-27T14:47:09+03:00
Общество

В Комсомольске спасли семью на дрейфовавшем катере

В пути сломался двигатель судна, а весел не было
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске спасли семью на дрейфовавшем катереВ Комсомольске спасли семью на дрейфовавшем катереФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Комсомольске-на-Амуре спасли семью на дрейфовавшем на Амуре катере. О происшествии стало известно в минувшие выходные, 26 июля. В этот день около восьми часов вечера поступило сообщение дежурному Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

- Позже стало известно, что на судне сломался двигатель, а весел не было. Катер находился на судовом ходу без возможности управлять им. На судне были двое мужчин, две женщины и подросток. Спасатели организовали поиск и эвакуацию людей. Сделать это нужно было как можно оперативнее, потому что уже смеркалось, - рассказал Евгений Грязнов, начальник Хабаровского ПСО - филиала ДВРПСО МЧС России.

Катер и людей нашли. Судно к тому времени прибило к одному из островков. Его отбуксировали, а людей эвакуировали до поселка Верхняя Эконь. К слову, ранее аналогичная ситуация случилась на озере Хумми. Тогда спасли рыбака, у которого закончилось топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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