2020-07-28T02:08:36+03:00
Общество

Жителям Хабаровского края рассказали о защите Сергея Фургала

Местное население просят не поддаваться на провокации мошенников, якобы собирающих для экс-губернатора деньги
Александр ШТААЛЬ
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Жителям Хабаровского края рассказали о защите Сергея Фургала ФОТО: Следком Российской ФедерацииЖителям Хабаровского края рассказали о защите Сергея Фургала ФОТО: Следком Российской Федерации
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От жителей Хабаровского края часто поступает вопрос о том, кто и как будет защищать Сергея Фургала. Некоторую ясность в ситуацию внесла Надежда Томченко, пресс-секретарь экс-губернатора.

- Семья уже провела множество консультаций и переговоров с адвокатами. И хабаровскими (да, тут тоже есть высококлассные профи, поверьте), и московскими. Вы правы: нужен лучший, зубастый волк, а лучше два. Бесценно, что вы готовы помочь обеспечить эту защиту, поддержав семью в том числе и материально, - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Надежды в Instagram.

Жителей региона предупреждают, что семья Сергея Ивановича никаких счетов для сбора средств не открывала. Пожалуйста, будьте осторожны, не становитесь жертвами мошенников, которые якобы собирают деньги для Сергея Фургала.

Со слов пресс-секретаря, когда будет ясность по поводу защиты Сергея Ивановича, информацию доведут и до широких масс. Пока остается надеяться, что вопрос с адвокатами в ближайшие дни решится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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