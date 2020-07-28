В прокуратуре Хабаровского края новое назначение

28 Июль 2020 2020-07-28T04:37:47+03:00

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Накануне, 27 июля, стало известно о новом назначении в прокуратуре Хабаровского края. Согласно приказу генерального прокурора Российской Федерации должность заместителя прокурора края примет старший советник юстиции Александр Васильевич Щербаков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для справки: Александр Васильевич Щербаков родился в 1960 года в селе Заречная Слобода Зейского района Амурской области. Окончил Дальневосточный государственный университет в 1989 году по специальности юрист. Также обучался во Владивостокском мореходном училище ММФ с 1975 по 1979 годы.

Работать начал в 1980 году в Дальневосточном морском пароходстве во Владивостоке. В органах прокуратуры с 1989 года. Сначала был в должности старшего следователя прокуратуры Первомайского района во Владивостоке. Далее занимал должности «старший следователь», «заместитель прокурора», «прокурор Первомайского района Владивостока». С ноября 2006 года по настоящее время первый заместитель прокурора Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU