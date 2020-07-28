2020-07-28T04:32:59+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 28 июля 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения воды

Без горячей воды остался дом на переулке Забайкальском
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 28 июля 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения водыОбстановка в Хабаровске 28 июля 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения водыФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске, по состоянию на утро 28 июля, горячей воды нет в доме на переулке Забайкальский, 6. Причина тому повреждение на водоводе. Отключений холодной воды в городе не зафиксировали.

- В городе не работают 79 лифтов. Днем ранее с городских улиц собрали и вывезли 88,1 кубометра мусора. За минувшие сутки в краевой столице случилось 28 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 704 раза, - рассказали в городской администрации.

В городе проведут дорожные работы на улицах Краснореченская, Муравьева-Амурского, Николаевская, Радищева, Карла Маркса, Синельникова и Южная, а также на переулках Смены и Ленинградский, проезде от Демьяна Бедного до Лазо. Водителей и пешеходов просят корректировать свои маршруты с учетом этой информации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали 5652 случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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