2020-07-28T04:31:39+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 28 июля 2020 года: лечатся 267 человек

У восьми человек подозревают COVID-19
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 28 июля 2020 года: лечатся 267 человекСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 28 июля 2020 года: лечатся 267 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, по состоянию на 28 июля 2020 года, на стационарном лечении находятся 327 человек. У 169 пациентов из них подтвержден COVID-19. За последние сутки выписали шесть человек, госпитализировали одного. На амбулаторном лечении находятся 98 пациентов с COVID-19, из них 11 - дети.

- В реанимационном отделении находится 13 пациентов. У восьми человек только подозревают заражение коронавирусом. У 150 пациентов внебольничная пневмония, - рассказали в городской администрации.

Жителей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, избегайте мест массового скопления людей, чаще и тщательнее мойте руки, проветривайте помещения и делайте влажную уборку, дезинфицируйте свои гаджеты.

Людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями настоятельно не рекомендуют без особой необходимости выходить на улицу, избегать мест массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из озера в заказнике Хабаровского края выловили сети с мертвой рыбой
На ремонт дорог в ЕАО выделили из федеральной казны больше восьми миллионов рублей
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 28 июля 2020 года: лечатся 267 человек
Обстановка в Хабаровске 28 июля 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения воды
В прокуратуре Хабаровского края новое назначение
Жителям Хабаровского края рассказали о защите Сергея Фургала
В Комсомольске спасли семью на дрейфовавшем катере
Обстановка в Хабаровском крае 28 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
Очевидцы в Хабаровске задержали похитителя аккумуляторов
В Биробиджане доделывают дороги на улицах Трансформаторная и Кольцевая
Сергей Шнуров приехал в Хабаровск
Врио Хабаровского края напомнил об ответственности министров за каждый рубль
Автобусы в центре Хабаровска поедут по новому маршруту
В Хабаровске арестовали обвиняемого в грабеже в 2018 году
В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство детского больничного корпуса
В июле жители Дальнего Востока чаще обычного заказывают доставку посылок на дом
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 27 июля 2020 года: лечение получают 266 человек
Жители Хабаровского края смогут получить ипотеку от Россельхозбанка по льготным условиям
Домовладельцы в Хабаровске выдали соседку, культивирующую коноплю
В Хабаровске вечером 27 июля ограничат движение на улице Салтыкова-Щедрина
Преподаватели будущего хабаровского кванториума проходят обучение