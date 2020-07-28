28 Июль 2020 2020-07-28T04:31:39+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 28 июля 2020 года: лечатся 267 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, по состоянию на 28 июля 2020 года, на стационарном лечении находятся 327 человек. У 169 пациентов из них подтвержден COVID-19. За последние сутки выписали шесть человек, госпитализировали одного. На амбулаторном лечении находятся 98 пациентов с COVID-19, из них 11 - дети.

- В реанимационном отделении находится 13 пациентов. У восьми человек только подозревают заражение коронавирусом. У 150 пациентов внебольничная пневмония, - рассказали в городской администрации.

Жителей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, избегайте мест массового скопления людей, чаще и тщательнее мойте руки, проветривайте помещения и делайте влажную уборку, дезинфицируйте свои гаджеты.

Людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями настоятельно не рекомендуют без особой необходимости выходить на улицу, избегать мест массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU