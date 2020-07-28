28 Июль 2020 2020-07-28T04:30:33+03:00

На ремонт дорог в ЕАО выделили из федеральной казны больше восьми миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На эти деньги приведут в порядок трассы в Ленинском районе

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На ремонт дорог в Еврейской автономной области выделили из федеральной казны больше восьми миллионов рублей. На эти деньги приведут в порядок трассы в Ленинском районе. Один из участков находится в райцентре - в переулке Больничном. На этом объекте из-за дождей было сложно двигаться и пешеходам, и автолюбителям.

- Напомним, участок дороги включили в план развития центров социально-экономического роста. На полученные деньги обираются уложить новое асфальтовое покрытие, обустроить парковки и тротуары, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

Работы на обозначенном участке планируют завершить к середине сентября этого года. Контроль за производством работ и их качеством осуществляется в ежедневном режиме. В селе Ленинском собираются ремонтировать дороги по Октябрьской улице и Почтовому переулку, а также привести в порядок трассы в селе Биджан.

ИСТОЧНИК KP.RU