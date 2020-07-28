На ремонт дорог в ЕАО выделили из федеральной казны больше восьми миллионов рублей
На ремонт дорог в Еврейской автономной области выделили из федеральной казны больше восьми миллионов рублей. На эти деньги приведут в порядок трассы в Ленинском районе. Один из участков находится в райцентре - в переулке Больничном. На этом объекте из-за дождей было сложно двигаться и пешеходам, и автолюбителям.
- Напомним, участок дороги включили в план развития центров социально-экономического роста. На полученные деньги обираются уложить новое асфальтовое покрытие, обустроить парковки и тротуары, - рассказали в пресс- службе областного правительства.
Работы на обозначенном участке планируют завершить к середине сентября этого года. Контроль за производством работ и их качеством осуществляется в ежедневном режиме. В селе Ленинском собираются ремонтировать дороги по Октябрьской улице и Почтовому переулку, а также привести в порядок трассы в селе Биджан.
ИСТОЧНИК KP.RU