2020-07-28T04:30:33+03:00
Общество

На ремонт дорог в ЕАО выделили из федеральной казны больше восьми миллионов рублей

На эти деньги приведут в порядок трассы в Ленинском районе
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На ремонт дорог в ЕАО выделили из федеральной казны больше восьми миллионов рублейНа ремонт дорог в ЕАО выделили из федеральной казны больше восьми миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На ремонт дорог в Еврейской автономной области выделили из федеральной казны больше восьми миллионов рублей. На эти деньги приведут в порядок трассы в Ленинском районе. Один из участков находится в райцентре - в переулке Больничном. На этом объекте из-за дождей было сложно двигаться и пешеходам, и автолюбителям.

- Напомним, участок дороги включили в план развития центров социально-экономического роста. На полученные деньги обираются уложить новое асфальтовое покрытие, обустроить парковки и тротуары, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

Работы на обозначенном участке планируют завершить к середине сентября этого года. Контроль за производством работ и их качеством осуществляется в ежедневном режиме. В селе Ленинском собираются ремонтировать дороги по Октябрьской улице и Почтовому переулку, а также привести в порядок трассы в селе Биджан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из озера в заказнике Хабаровского края выловили сети с мертвой рыбой
На ремонт дорог в ЕАО выделили из федеральной казны больше восьми миллионов рублей
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 28 июля 2020 года: лечатся 267 человек
Обстановка в Хабаровске 28 июля 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения воды
В прокуратуре Хабаровского края новое назначение
Жителям Хабаровского края рассказали о защите Сергея Фургала
В Комсомольске спасли семью на дрейфовавшем катере
Обстановка в Хабаровском крае 28 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
Очевидцы в Хабаровске задержали похитителя аккумуляторов
В Биробиджане доделывают дороги на улицах Трансформаторная и Кольцевая
Сергей Шнуров приехал в Хабаровск
Врио Хабаровского края напомнил об ответственности министров за каждый рубль
Автобусы в центре Хабаровска поедут по новому маршруту
В Хабаровске арестовали обвиняемого в грабеже в 2018 году
В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство детского больничного корпуса
В июле жители Дальнего Востока чаще обычного заказывают доставку посылок на дом
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 27 июля 2020 года: лечение получают 266 человек
Жители Хабаровского края смогут получить ипотеку от Россельхозбанка по льготным условиям
Домовладельцы в Хабаровске выдали соседку, культивирующую коноплю
В Хабаровске вечером 27 июля ограничат движение на улице Салтыкова-Щедрина
Преподаватели будущего хабаровского кванториума проходят обучение