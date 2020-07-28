28 Июль 2020 2020-07-28T06:42:28+03:00

Из озера в заказнике Хабаровского края выловили сети с мертвой рыбой Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

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Близ озера Чукчагирское в заказнике «Ольджиканский» Хабаровского края госинспекторы устроили небольшой субботник. Результатом уборки стали несколько мешков бытового мусора, оставленного бывшими «рыбаками в законе» и выловленные сети с мертвой рыбой.

- Кроме того, на прошлой неделе на особо охраняемой территории задержали автолюбителя, незаконно въехавшего в заказник на машине. При этом у него не обнаружили орудия незаконного природопользования. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ», - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Напомним, заказник «Ольджиканский» расположен на одном из крупнейших магистральных североазиатских пролетных путей водоплавающих, большого количества представителей других отрядов птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU