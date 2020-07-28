2020-07-28T06:38:24+03:00
Звезды

В Хабаровском крае собирают «тигриные истории»

Литературный конкурс приурочили к Международному дню тигра
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае собирают «Тигриные истории»В Хабаровском крае собирают «Тигриные истории»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Авторов в Хабаровском крае приглашают на литературный экологический конкурс «Тигриные истории». Творческое состязание приурочили к Международному дню тигра и Дню тигра на Дальнем Востоке. Заявки от участников принимают с 29 июля по 25 сентября 2020 года на электронную почту ecokonkurs.khv@mail.ru.

Конкурс проводят, чтобы привлечь внимание населения к проблеме сохранения популяции амурского тигра. Также такой творческий подход помогает воспитывать экологическую культуру, вовлекать население в природоохранную деятельность.

- Принимают работы, повествующие о тиграх и среде их обитания. Победителей будут определять в номинациях «Хвостатая проза», «Полосатая поэзия», «Тигрятам посвящается», «Я лучше покажу!». Имена победителей объявят не позднее 25 сентября 2020 года на официальном сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края, - рассказали в краевом минприроды.

Подробнее о конкурсе по ссылке или по телефону (4212) 47-39-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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