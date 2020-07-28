Организаторов нарколаборатории приговорили в Хабаровске

28 Июль 2020 2020-07-28T06:37:06+03:00

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В Хабаровске зачитали приговор организаторам нарколаборатории. Из материалов дела следует, что злоумышленники - мужчины 33 и 30 лет - промышляли незаконным ремеслом в гараже во дворе жилого дома на Матвеевском шоссе. Оборудование и реактивы они закупили через интернет. Сначала полученный наркотик использовали сами, остальную продукцию планировали продавать через закладки.

- Задержали фигурантов, когда они пытались сбыть полтора грамма вещества приятельнице. В гараже нашли реагенты, специализированное лабораторное оборудование и порошкообразное вещество - мефедрон. Общий объем изъятой партии составил порядка 182 граммов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Суд признал подельников виновными в незаконном производстве наркотических средств, сбыте наркотиков и в приготовлении к преступлению и покушении на преступление. Каждому фигуранту назначили по пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU