В Хабаровском крае оформили больше тысячи договоров «Дальневосточной ипотеки»

28 Июль 2020 2020-07-28T06:35:56+03:00

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В Хабаровском крае оформили 1159 договоров «Дальневосточной ипотеки». Общая сумма займов составила 4,1 миллиарда рублей. К слову, край вошел в ТОП-3 регионов по количеству оформленных договоров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, «Дальневосточную ипотеку» выдают в Сбербанке, банке ВТБ, Азиатско-Тихоокеанском банке, ФК «Открытие», Газпромбанке, Россельхозбанке, «Дальневосточном банке», РОСБАНК ДОМ, «Примсоцбанке», АКБ Алмазэргиэнбанке, АКБ «Приморье», АО «Солид Банк». За счет льготного займа можно купить жилье в новостройках и на вторичном рынке в сельской местности. Владельцы «дальневосточных гектаров» смогут получить землю в собственность досрочно при условии оформления льготной ипотеки на строительство дома.

Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Максимально возможный срок кредита - 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU