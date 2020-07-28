2020-07-28T06:35:56+03:00
Общество

В Хабаровском крае оформили больше тысячи договоров «Дальневосточной ипотеки»

Общая сумма выданных займов составила 4,1 миллиарда рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае оформили больше тысячи договоров «Дальневосточной ипотеки»В Хабаровском крае оформили больше тысячи договоров «Дальневосточной ипотеки»Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае оформили 1159 договоров «Дальневосточной ипотеки». Общая сумма займов составила 4,1 миллиарда рублей. К слову, край вошел в ТОП-3 регионов по количеству оформленных договоров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, «Дальневосточную ипотеку» выдают в Сбербанке, банке ВТБ, Азиатско-Тихоокеанском банке, ФК «Открытие», Газпромбанке, Россельхозбанке, «Дальневосточном банке», РОСБАНК ДОМ, «Примсоцбанке», АКБ Алмазэргиэнбанке, АКБ «Приморье», АО «Солид Банк». За счет льготного займа можно купить жилье в новостройках и на вторичном рынке в сельской местности. Владельцы «дальневосточных гектаров» смогут получить землю в собственность досрочно при условии оформления льготной ипотеки на строительство дома.

Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Максимально возможный срок кредита - 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экологический десант высадился на Шантарах в Хабаровском крае
В Биробиджане 29 июля отключат горячую воду
В заместители мэра Хабаровска назначили бывшего сотрудника ФСБ
В инфекционном госпитале в Хабаровске установили палатную сигнализацию
В Комсомольске-на-Амуре задержали подозреваемого в краже с железной дороги
В Хабаровске стоки будет перекачивать американский насос
Дальневосточники будут получать потребительские кредиты по сниженным ставкам в Россельхозбанке
Жителям Хабаровского края предлагают льготное протезирование коленного сустава в «РЖД-Медицина»
Реку Амур в Хабаровском крае спасли от масштабного разлива нефти
В Хабаровском крае откроют детские оздоровительные лагеря
В Хабаровском крае оформили больше тысячи договоров «Дальневосточной ипотеки»
Организаторов нарколаборатории приговорили в Хабаровске
В Хабаровском крае собирают «тигриные истории»
Из озера в заказнике Хабаровского края выловили сети с мертвой рыбой