28 Июль 2020 2020-07-28T06:57:03+03:00

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В Хабаровском крае откроют детские оздоровительные лагеря. Такое решение принял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. По предварительной информации, в августе отдохнут больше 1300 детей. На этот шаг власти идут только на условиях соблюдения строгого санитарного режима во всех учреждениях.

- Риск заражения у детей ниже, если они под присмотром профессиональных педагогов. При этом будет обязательное условие - подростки должны отдыхать только в своих муниципалитетах. Нельзя переезжать в другие места края, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Детей примут девять загородных лагерей. Из них три в Хабаровске, три в Комсомольске-на-Амуре, один в Амурском районе и два в районе имени Лазо. У всех этих организаций есть заключения Роспотребнадзора. Также проведут проверки в течение ближайшей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU