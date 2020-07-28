28 Июль 2020 2020-07-28T08:59:46+03:00

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Реку Амур в Хабаровском крае спасли от масштабного разлива нефти. Напомним, авария на магистральном трубопроводе «Оха - Комсомольск-на-Амуре» произошла 13 июля. Экологическое происшествие случилось в 12 километрах от поселка Верхнетамбовское из-за разгерметизации трубы. Топливо объемом около девяти тонн попало в три ручья поблизости (Безымянный, Кривой и Голый). Площадь разлива составила примерно 400 квадратных метров.

- На сегодняшний день последствия экологического происшествия удалось локализовать. На озере Голое установили 15 рубежей боновых заграждений и с их помощью предотвратили угрозу загрязнения нефтесодержащей жидкостью реки Амур и ее экосистемы, - рассказали в администрации Николаевского района.

Отметим также, что ручьи, впадающие в озеро Голое, полностью очищены. Очистные мероприятия на самом озере подходят к концу. В них задействовали около 300 человек и более 50 единиц спецтехники. После очисти акватории также проведут рекультивацию почвы.

ИСТОЧНИК KP.RU