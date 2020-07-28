2020-07-28T08:48:38+03:00
На здоровье

Жителям Хабаровского края предлагают льготное протезирование коленного сустава в «РЖД-Медицина»

Федеральные квоты для дальневосточников выделены в этом году впервые
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Жителям Хабаровского края предлагают льготное протезирование коленного сустава в «РЖД-Медицина»Жителям Хабаровского края предлагают льготное протезирование коленного сустава в «РЖД-Медицина»
Изменить размер текста:

В 2020 году дальневосточные учреждения здравоохранения впервые получили федеральные квоты на эндопротезирование коленного сустава. Программа реализуется на базе центра ортопедии и травматологии клинической больницы «РЖД-медицина» города Хабаровска.

Федеральная квота на операции по замене коленного сустава дает возможность бесплатно получить квалифицированную помощь не только хабаровчанам, но и жителям других регионов России. Операции проводят опытные ортопеды клиники под руководством доктора медицинских наук, заслуженного врача России Александра Геннадьевича Рыкова. Для получения консультации и квалифицированной помощи пациент может обратиться в колл-центр клиники «РЖД-медицина» по номеру телефона 8 (4212) 41-82-82 или непосредственно в отделение ортопедии и травматологии больницы. Оставить вопрос или записаться на прием также можно на сайте больницы dkb-dv.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экологический десант высадился на Шантарах в Хабаровском крае
В Биробиджане 29 июля отключат горячую воду
В заместители мэра Хабаровска назначили бывшего сотрудника ФСБ
В инфекционном госпитале в Хабаровске установили палатную сигнализацию
В Комсомольске-на-Амуре задержали подозреваемого в краже с железной дороги
В Хабаровске стоки будет перекачивать американский насос
Дальневосточники будут получать потребительские кредиты по сниженным ставкам в Россельхозбанке
Жителям Хабаровского края предлагают льготное протезирование коленного сустава в «РЖД-Медицина»
Реку Амур в Хабаровском крае спасли от масштабного разлива нефти
В Хабаровском крае откроют детские оздоровительные лагеря
В Хабаровском крае оформили больше тысячи договоров «Дальневосточной ипотеки»
Организаторов нарколаборатории приговорили в Хабаровске
В Хабаровском крае собирают «тигриные истории»
Из озера в заказнике Хабаровского края выловили сети с мертвой рыбой