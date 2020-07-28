Жителям Хабаровского края предлагают льготное протезирование коленного сустава в «РЖД-Медицина»

28 Июль 2020 2020-07-28T08:48:38+03:00

Федеральные квоты для дальневосточников выделены в этом году впервые

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В 2020 году дальневосточные учреждения здравоохранения впервые получили федеральные квоты на эндопротезирование коленного сустава. Программа реализуется на базе центра ортопедии и травматологии клинической больницы «РЖД-медицина» города Хабаровска.

Федеральная квота на операции по замене коленного сустава дает возможность бесплатно получить квалифицированную помощь не только хабаровчанам, но и жителям других регионов России. Операции проводят опытные ортопеды клиники под руководством доктора медицинских наук, заслуженного врача России Александра Геннадьевича Рыкова. Для получения консультации и квалифицированной помощи пациент может обратиться в колл-центр клиники «РЖД-медицина» по номеру телефона 8 (4212) 41-82-82 или непосредственно в отделение ортопедии и травматологии больницы. Оставить вопрос или записаться на прием также можно на сайте больницы dkb-dv.ru.