Дальневосточники будут получать потребительские кредиты по сниженным ставкам в Россельхозбанке

28 Июль 2020 2020-07-28T08:47:23+03:00

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Так, в рамках акции «Кредит Юбилейный», приуроченной к 20-летию банка, по сниженной ставке от 5,9% годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до пяти миллионов рублей либо рефинансировать кредиты, ранее полученные в других банках, на общую сумму до трех миллионов рублей. Кредитование осуществляется на срок до семи лет.

По пенсионным программам кредитования минимальная ставка составит 6,5% годовых. По указанной ставке клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) смогут получить кредит на сумму до трех миллионов рублей со сроком до семи лет.

Процентные ставки по другим программам потребительского кредитования без обеспечения на любые цели также снижены и составляют от 6,9% годовых.

Процентные ставки действуют при оформлении личного страхования.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов Россельхозбанка: на официальном сайте РСХБ в интернете, через интернет-банк или мобильный банк клиента, а также с участием мобильных работников банка.

- Россельхозбанк всегда поддерживает продуктовую линейку для частных клиентов на самых привлекательных условиях. В настоящий момент мы снизили процентные ставки по всем потребительским кредитам для различных категорий клиентов, в том числе пенсионеров. Теперь наши заемщики могут получить кредитные средства на личные цели или рефинансировать ранее полученные кредиты на более выгодных условиях по всем направлениям и продуктам потребительского кредитования, - отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».