В Хабаровске стоки будет перекачивать американский насос

28 Июль 2020 2020-07-28T08:45:21+03:00

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В Хабаровске канализационные стоки будет перекачивать американский насос. Новое оборудование поможет избежать экологической катастрофы. Его установят на станции на улице Вяземской. К слову, сама станция была построена 38 лет назад. Сюда сливают стоки со всего города и перебрасывают на очистные сооружения в районе Березовки.

- Обычно работают два насоса из пяти, во время дождей или паводка работают все агрегаты. На сегодняшний день надо обновить оборудование. Для замены насосов пришлось бы остановить станцию на 40 дней, а неочищенные стоки шли бы в реку, что привело бы к экологической катастрофе, - рассказали в городской администрации.

Выход нашли - разделили станцию на два независимых контура. Работы идут на одной половине, монтировали новый насос полтора месяца. Столько же времени уйдет на переподключение коммуникаций. Когда его запустят, советский агрегат демонтируют. Американский насос прослужит 50 лет и будет перекачивать до 50 тысяч кубометров стоков в час.

ИСТОЧНИК KP.RU