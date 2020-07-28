28 Июль 2020 2020-07-28T08:44:19+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре задержали подозреваемого в краже с железной дороги. По предварительной информации, происшествие случилось на территории локомотивного депо. Оттуда 30-летний фигурант пытался вынести комплектующие детали, содержащие цветной металл.

- Известно, что ранее судимый житель Хабаровского края проник на территорию локомотивного депо и забрал железнодорожные детали с места их временного складирования. Он сообщил полицейским, что намеревался сдать похищенное в пункт приема металлолома, а полученные средства использовать в личных целях, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб от действий злоумышленника оценили в 30 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможным наказанием для него может быть лишение свободы на срок до двух лет. На время разбирательств подозреваемого отпустили на свободу под обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU