2020-07-28T08:53:19+03:00
Общество

В инфекционном госпитале в Хабаровске установили палатную сигнализацию

Это поможет эффективнее лечить пациентов
Александр ШТААЛЬ
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В инфекционном госпитале в Хабаровске установили палатную сигнализацию ФОТО: Региональный минздравВ инфекционном госпитале в Хабаровске установили палатную сигнализацию ФОТО: Региональный минздрав
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В инфекционном госпитале, организованном на базе Горбольницы №10, в Хабаровске установили палатную сигнализацию. С ее помощью пациенты смогут вызывать врачей, а вторые будут быстрее реагировать на изменения состояния здоровья подопечных. Систему используют преимущественно в палатах, где размещаются лежачие и маломобильные пациенты.

- Внедрение палатной сигнализации поможет повысить качество обслуживания пациентов, оперативно реагировать на их запросы, снизить уровень тревожности пациентов, а также уменьшить нагрузку на медицинский персонал, - рассказали в Горбольнице №10.

С помощью сигнализации пациенты могут пригласить постовую медицинскую сестру, если стало плохо. Для этого нужно просто нажать кнопку.

Напомним, по данным на утро 28 июля 2020 года, в регионе в общей сложности зафиксировали 7091 случай заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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