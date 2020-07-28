В заместители мэра Хабаровска назначили бывшего сотрудника ФСБ

28 Июль 2020 2020-07-28T09:27:00+03:00

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В администрации Хабаровска представили нового сотрудника. Должность заместителя мэра председателя комитета администрации города по управлению Железнодорожным районом принял Роман Яковлевич Брюханов. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Для справки

Роман Яковлевич Брюханов родился в 1982 году. В 2004 году он окончил Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ. В органах Федеральной службы безопасности он отслужил больше 20 лет. Среди его наград медали «За отличие в военной службе» трех степеней.

Ранее сообщалось, что 20 июля Алексей Владимирович Богданов принял должность первого заместителя мэра города по городскому хозяйству. До этого заместителем мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами назначили Игоря Григорьевича Михайловского.

ИСТОЧНИК KP.RU