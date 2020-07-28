2020-07-28T09:57:05+03:00
Недвижимость

В Биробиджане 29 июля отключат горячую воду

Подачу ресурса ограничат в домах на улице Пионерская
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане 29 июля отключат горячую водуВ Биробиджане 29 июля отключат горячую водуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Биробиджане 29 июля отключат горячую воду. Ограничения подачи ресурса связаны с ремонтными работами на трубопроводе. Это необходимая мера в связи обеспечением нормальной работы водопроводной системы. Временные неудобства коснутся жильцов домов №№75/1, 75/2, 75/3, 77/1, 77/2, 77/3, 77А, 77Б и 77Д на улице Пионерская.

- Подачу ресурса ограничат завтра, 29 июля в восемь часов дня, - рассказали в пресс- службе городской администрации. – Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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