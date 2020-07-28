2020-07-28T10:14:12+03:00
Общество

Экологический десант высадился на Шантарах в Хабаровском крае

Остров дальше будут чистить от следов военного прошлого
Александр ШТААЛЬ
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Экологический десант высадился на Шантарах в Хабаровском краеЭкологический десант высадился на Шантарах в Хабаровском краеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Экологический десант высадился на Шантарах в Хабаровском крае. На остров прибыли два вертолета МИ-26 и МИ-8 11 армии Восточного военного округа с военными экологами и сотрудниками «Заповедного Приамурья» на борту. В их планах продолжить работу по ликвидации накопленного экологического ущерба.

- На остров уже завезли пресс, частично подготовили для вывоза больше двух тысяч металлических бочек. В этом году соберут всевозможные металлические конструкции, брошенную технику, разберут помещения личного состава, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Также на остров доставили экскаватор, кран, вездеход, бульдозер и топливозаправщик. На сегодняшний день также расконсервировали кордон Китовый, запаслись пресной водой, собираются разработать план туристической тропы, подготовить скрадок, откуда будут вести съемки нерп и другой живности на фото и видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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