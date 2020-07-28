2020-07-28T11:30:31+03:00
Общество

Автобусы и трамваи в Хабаровске возвращаются в докоронавирусный режим

Речной транспорт пока работает, будучи загруженным на треть
Александр ШТААЛЬ
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Автобусы и трамваи в Хабаровске возвращаются в докоронавирусный режимАвтобусы и трамваи в Хабаровске возвращаются в докоронавирусный режимФото: Администрация Хабаровска
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Общественный транспорт в Хабаровске возвращаются в докоронавирусный режим. На этой неделе в рейсы выходят уже 616 автобусов, трамваев и троллейбусов. В среднем за день общественный транспорт перевозит около 113 тысяч горожан. Речной транспорт пока курсирует, будучи загруженным на треть.

- С начала мая на катерах перевезли уже более 60 тысяч хабаровчан. Речной транспорт в рейсы отправляется при строгом соблюдении противоэпидемических мер, - рассказал Игорь Михайловский, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

Напомним, в общественном транспорте продолжают санитарную обработку салонов, также дезинфицируют остановочные карманы и общественные территории. На прошлой неделе обработали площади имени Ленина и Комсомольскую, улицы Тургенева, Ленина, Пушкина и автовокзал. Составлено четыре протокола на водителей маршрутов №№7, 34 и 71, игнорировавших масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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