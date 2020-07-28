2020-07-28T11:28:10+03:00
Спорт

В Комсомольске-на-Амуре отпразднуют День физкультурника онлайн

Мероприятия собираются провести 8 августа
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре отпраздную День физкультурника онлайнВ Комсомольске-на-Амуре отпраздную День физкультурника онлайнФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске -на- Амуре отпразднуют День физкультурника. Ежегодно этот профессиональный праздник проходит 8 августа. По сложившейся в последнее время традиции мероприятия организуют в режиме онлайн. Это самый безопасный способ объединить людей во время пандемии.

- В честь праздника организуют фотоконкурс «ЯГоТОв», конкурс «Живу физкультурой и спортом в Городе юности» и онлайн-соревнования по общей физической подготовке среди комсомольчан. Также проведут в режиме онлайн блиц-турнир по шахматам и городскую регату по виртуальному парусному спорту, соревнования по радиоспорту, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

К участию приглашают всех желающих, кто любит спорт и ведет здоровый образ жизни. Более подробная информация о предстоящих мероприятиях в честь Дня физкультурника опубликована на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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