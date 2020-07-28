2020-07-28T11:26:59+03:00
Звезды

В Биробиджане сделают вторую модельную библиотеку

Она появится в городе до конца 2020 года
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане сделают вторую модельную библиотекуВ Биробиджане сделают вторую модельную библиотекуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане сделают вторую модельную библиотеку. Работу по обустройству закончат до конца 2020 года. На эти цели выделили пять миллионов рублей по итогам конкурса, проводимого в рамках нацпроекта «Культура». Финансовую помощь получил биробиджанский Центр детской и юношеской книги.

- В конкурсе участвовали библиотеки 56 субъектов страны, а в итоге победителями стали всего 34 библиотеки, и среди них Центр детской и юношеской книги в Биробиджане. Заявка набрала 200 баллов из 200 возможных. Освоить деньги нужно до конца текущего года, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Ранее сообщалось, что модельную библиотеку обустраивают в филиале №4 Центральной городской библиотеки, на улице Юбилейная, 4. Посетители такой библиотеки получат равный доступ к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства. Также можно будет воспользоваться высокоскоростным интернетом. Заниматься здесь смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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