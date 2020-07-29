2020-07-28T15:14:38+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 29 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода

Общее число заражений коронавирусом в крае достигло 7192
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 29 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погодаОбстановка в Хабаровском крае 29 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погодаФото: Администрация Хабаровска
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Сегодня, 29 июля, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +20 +22, днем +29 +31, ветер южный 4-9 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью +17 +22, днем от +28 +33, ветер юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, ночью +14 +22, днем +22 +33, ветер южный, юго-западный 3-10 м/с. На севере региона преимущественно без осадков, ночью +9 +20, днем +18 +33, ветер южный 3-14 м/с. Напомним, что с 15 по 31 июля 2020 года в крае ожидаются высокие дневные температуры, не исключены грозовые явления, ливни, усиление ветра до 15-20 м/с при грозе.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае достигло 7192. Из них выздоровевших 4361 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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