2020-07-28T15:33:28+03:00
Общество

В Биробиджане утонул 13-летний мальчик

Спасатели обнаружили в воде уже бездыханное тело
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане утонул 13-летний мальчикВ Биробиджане утонул 13-летний мальчикФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане вчера, 28 июля, утонул 13-летний мальчик. По предварительной информации, сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 16:01. Трагедия произошла на карьере в районе улицы Шалаева.

- Спасатели немедленно отправились к водоему, где случился инцидент. Прибывшая подмога смогла обнаружить в воде бездыханное тело несовершеннолетнего. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции, - прокомментировали в пресс -службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Пока известно, что несовершеннолетний находился на водоеме без сопровождения взрослых. Родителей убедительно просят следить за своими детьми, объяснять им, где отдых сопряжен с опасностью, рассказывать, чем чревато купание в местах, где это запрещено. Пожалуйста, уделяйте несовершеннолетним время, разговаривайте с ними. Только так можно предотвратить беду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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