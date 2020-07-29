2020-07-29T02:12:02+03:00
Происшествия

Хабаровчанина привлекли за дачу взятки начальнику железнодорожной станции

Речь идет о сумме в 130 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанина привлекли за дачу взятки начальнику железнодорожной станцииХабаровчанина привлекли за дачу взятки начальнику железнодорожной станцииФото: Иван ВИСЛОВ
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Хабаровчанина привлекли за дачу взятки должностному лицу. По предварительной информации, инцидент случился в период с февраля по август 2018 года. Фигурант действовал в интересах коммерческой фирмы лично передал бывшему заместителю начальника железнодорожной станции «Хабаровск-II» сумму в 130 тысяч рублей в виде взятки за определенные услуги.

- Сам обвиняемый признал свою вину, раскаялся, и даже загладил причиненный преступлением вред. На сегодняшний день следователи направили ходатайство о назначении для обвиняемого наказания в виде судебного штрафа, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя и назначил меру уголовно-правового характера в виде штрафа. Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится в производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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