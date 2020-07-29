Обстановка в Хабаровске 29 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы

29 Июль 2020 2020-07-29T02:44:48+03:00

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В Хабаровске, по состоянию на утро 29 июля 2020 года, нет отключений горячей и холодной воды. В городе не работает 79 лифтов. За минувшие сутки в краевой столице собрали и вывезли вывезено 96,9 кубометров мусора, случилось 26 дорожных происшествий, по номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 649 раз.

- Сегодня дорожные работы проведут на улицах Краснореченская, Муравьева-Амурского, Николаевская, Салтыкова-Щедрина, Карла Маркса, Синельникова, Южная и Нагорная, а также на проезде от Демьяна Бедного до Лазо, в переулке Смены. Автолюбителей и пешеходов убедительно просят корректировать свои маршруты, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали 5740 случаев заражения коронавирусом. Пока это самый высокий показатель в крае на сегодняшний день.

ИСТОЧНИК KP.RU