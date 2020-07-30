2020-07-29T14:50:48+03:00
Спорт

В Хабаровске пройдет онлайн ЗаБег

Заранее участникам нужно подготовить беговой трекер
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске пройдет онлайн ЗаБегВ Хабаровске пройдет онлайн ЗаБегФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске 2 августа пройдет онлайн ЗаБег 2.0. К участию приглашают всех желающих. Перед состязанием нужно подготовить беговой трекер или установить специальное приложение.

- Участники, которые пробегут дистанцию по выбранному маршруту, покажут свой результат в пункте выдачи медалей. Стартовые пакеты раздадут на набережной стадиона имени Ленина. Бегунов ждут на площадке возле Универсального краевого спортивного комплекса со стороны лестницы с улицы Серышева, - рассказали в краевом минспорта.

Отметим также, что пункт выдачи стартовых пакетов будет работать 31 июля с 15:00 до 20:00, а также 1-2 августа с 8:00 до 20:00. Чтобы получить пакет, надо предъявить удостоверение личности и билет участника, медицинская справка не требуется. Убедительная просьба взять с собой маску и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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